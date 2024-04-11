Кулеба про удари РФ: Немає кращого місця для Patriot, ніж Україна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої повітряної атаки РФ по Україні в ніч на 11 квітня ще раз закликав партнерські країни передати Києву системи протиповітряної оборони Patriot, повідомляє Європейська правда.
Він вказав, що з 80 ракет та безпілотників, які Росія в першу чергу націлила на об'єкти критично важливої цивільної інфраструктури, було шість балістичних ракет.
"Україна залишається єдиною країною у світі, яка зазнає ударів балістики. Наразі немає іншого місця для Patriot", – зазначив Кулеба.
Очільник зовнішньополітичного відомства висловив упевненість, що якби ті, від кого залежить надання цих систем Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення ухвалили б швидко.
"І я був би готовий бути разом з ними", – запевнив Кулеба.
Раніше президент України Володимир Зеленський після масованої повітряної атаки Росії в ніч на 11 квітня закликав партнерські країни прискорити зусилля з посилення української ППО.