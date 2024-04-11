В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в 47 населенных пунктах

Совет обороны области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов Харьковщины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По словам Синегубова, речь идет о близких к границе с Россией населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

"По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка".

Глава Харьковской ОВА отметил, уже определены маршруты эвакуации и забронированы места для временного проживания людей. Также он добавил, что Харькова это решение об эвакуации не касается.