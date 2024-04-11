У Харківській області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми у 47 населених пунктах

Рада оборони області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів Харківщини, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами Синєгубова, йдеться про близькі до кордону з Росією населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

" За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини".

Очільник Харківської ОВА зазначив, уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця для тимчасового проживання людей. Також він додав, що Харкова це рішення про евакуацію не стосується.