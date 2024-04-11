В Одессе и области объявили траур по погибшим из-за ракетного удара РФ

В Одессе и области 12 апреля власти объявили траур по погибшим в результате ракетного удара россиян по Одесскому району, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

"В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра (12 апреля - ред.) в Одесской области объявлен день траура".

Он также выразил соболезнования тем, кто потерял близких.

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