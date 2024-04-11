В Одесі та області оголосили жалобу за загиблими через ракетний удар РФ
В Одесі та області 12 квітня влада оголосила жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по Одеському району, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
"У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра (12 квітня - ред.) в Одеській області оголошено день жалоби".
Він також висловив співчуття тим, хто втратив близьких.
Передісторія:
- 10 квітня російська армія вдарила, попередньо балістичною ракетою "Іскандер-М", по Одеському району, в результаті чого загинули 4 людини, серед них 10-річна дівчинка. 14 людей госпіталізували.
- Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5-ти людей через балістичний удар 10 квітня. У лікарні помер один з поранених чоло