В Одесі та області оголосили жалобу за загиблими через ракетний удар РФ

В Одесі та області 12 квітня влада оголосила жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по Одеському району, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра (12 квітня - ред.) в Одеській області оголошено день жалоби".

Він також висловив співчуття тим, хто втратив близьких.

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