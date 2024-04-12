В Белом доме отреагировали на массированный удар РФ по украинской энергетике

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сказала, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны для защиты от российских ракет. Для этого нужно, чтобы спикер Конгресса США Майк Джонсон вынес этот проект на рассмотрение, сообщает Украинская правда.

Она призвала Палату представителей Конгресса США принять немедленные меры для принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, чтобы Штаты могли прислать Украине больше систем противовоздушной обороны.

"Ночью Россия осуществила еще одну большую серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту. Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектам энергетики в еще пяти областях Украины. Как заявлял президент Зеленский в последние дни, Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить своих людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников, которые поставляет Иран.

Нам нужно, чтобы спикер (Джонсон, - ред.) вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что мы, очевидно, получим подавляющую поддержку от республиканцев и демократов. Поэтому нам нужно увидеть на голосовании законопроект, который уже приняли подавляющим большинством в Сенате. Атаки по Украине за последние сутки - это еще одно ужасное напоминание о том, что потребность Украины критическая" , – сказала Жан-Пьер.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.﻿ Повредили подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях. 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

Также российские оккупанты осуществили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, питающая Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

Кроме этого, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по ТЭЦ в Сумах.