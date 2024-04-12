На передовой почти 80 столкновений: где больше всего вражеских штурмов

За прошедшие сутки на передовой произошло 78 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских штурмов украинские военные отразили на Бахмутском (29) и Новопавловском (26) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 12 апреля.

Всего враг нанес 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Гремяч Черниговской области; город Сумы; Боровая в Харьковской области; Твердохлебное и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Южное, Раздолевка, Терны, Ямполевка, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Карловка, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Водяное, Нью-Йорк, Семеновка, Нетайлово, Времевка и Урожайое Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Клещеевка, Верхнекаменное и Ивановское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС и 2 районам сосредоточения личного состава врага.