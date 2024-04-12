В ООН заявили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины" после ударов РФ

Заместитель генсека ООН Мирослав Енча заявил 11 апреля, что эскалация войны в Украине является "прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности" и озвучил "экзистенциальную угрозу для народа Украины", сообщает Голос Америки.

Енча напомнил, что вторжение России в Украину, начатое с грубым нарушением Устава ООН и международного права, продолжает наносить большой ущерб народу Украины.

А российские нападения на украинские города в последний месяц стали ежедневной разрушительной моделью, включая интенсивное и систематическое нацеливание на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Мы ошеломлены увеличением числа жертв среди гражданского населения в результате этих безжалостных атак" , - сказал Енча, назвав число погибших в марте как минимум 126 мирных жителей и 478 раненых, что "на 20% больше, чем в прошлом месяце".

Только в марте были убиты или ранены по меньшей мере 57 детей. В этом же месяце уничтожено или повреждено 12 медицинских учреждений и 32 образовательных учреждения.

С февраля 2022 г. Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 10 810 погибших гражданских лиц, в том числе 600 детей, и 20 556 раненых гражданских лиц, среди которых 1357 детей.

"Это недопустимо. Нападения на гражданские лица и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Они должны прекратиться немедленно, и мы продолжаем их осуждать, где бы они ни попадались" , - отметил чиновник, перед тем вспомнив, что продолжаются атаки “и по территории РФ”.

Енча сказал, что ООН "продолжает призывать Россию" предоставить доступ Управлению верховного комиссара по правам человека и независимым наблюдателям к оккупированным территориям Украины.

В то же время директор по вопросам операций управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну заявила, что Украина сегодня подвергается “худшим атакам с начала этой войны”.

Десять миллионов человек по всей стране потеряли свои дома, информировала Восорну ООН.

Более 14,6 миллиона человек – около 40% населения Украины – нуждаются в гуманитарной помощи, 56% из них – женщины и девушки, отметила Восорну.

Она выразила благодарность донорам за 541 миллион долларов и подчеркнула, что это только 17% от 3,1 миллиарда долларов, необходимых для Украины в 2024 году.

"Толеровать войну – это ненормально. Мы призываем Совет Безопасности не допустить, чтобы эта война продолжалась беспрепятственно и бесконечно" , – сказала Восорну.

Пока война продолжается, должностная сторона отмечает необходимость соблюдать законы войны, которые грубо нарушаются Россией ежедневно.