Министры обороны США и Израиля обсудили вероятные удары Ирана

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галлант пообщались на фоне высокой угрозы ударов по Израилю со стороны Ирана, сообщает Европейская правда.

Руководители оборонных ведомств обсудили действия на фоне ожидаемой атаки Ирана против Израиля, которая, как сообщают, должна произойти в ближайшее время. Это уже второй их разговор за последнюю неделю.

В Пентагоне сообщили, что Остин в разговоре заверил Галланта в "непоколебимой поддержке", тогда как израильская сторона приводит цитату своего министра о том, что прямые удары Ирана по территории Израиля – не то, что можно будет проигнорировать, и это потребует "надлежащего ответа Израиля".

За день до этого высший лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "Израиль должен быть наказан и будет".

Напомним, 1 апреля в результате воздушного удара по зданию иранского консульства в Дамаске погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции, среди которых двое генералов. Тегеран возлагает ответственность на Израиль. США подчеркнули , что не причастны к этому.