Командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль заявил, что российская армия по количеству военных на фронте превосходит украинскую почти в семь-десять раз. Во время выступления в ВРУ вчера он констатировал, что у Сил обороны нехватка личного состава, сообщает Зеркало недели.

"В некоторых отделениях у нас осталось по два, в некоторых — по три-четыре человека, тогда как по уставам их должно было быть 8-10. По тактическим нормативам, это отделение должно гарантированно оборонять 100 метров фронта. Если есть двое, они могут оборонять 20 метров фронта" , — пояснил Содоль.

В таких условиях на один участок фронта вместо одной бригады, которая должна его оборонять, ставят две-три, которые должны были бы находиться в тыловой полосе на отдыхе, доукомплектовании, получении оружия, или могли бы пройти подготовку для последующей смены находящейся на дежурстве бригады, или для создания новой ударной группировки. Но из-за отсутствия нормальной обеспеченности личным составом украинские воины работают без передышки.