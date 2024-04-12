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Сили РФ на фронті перевищують українські майже в 10 разів – командувач ЗСУ

Сили РФ на фронті перевищують українські майже в 10 разів – командувач ЗСУ
Фото: facebook.com/EastOC

Командувач об'єднаними силами ЗСУ Юрій Содоль заявив, що російська армія за кількістю військових на фронті перевершує українську майже сім-десять разів. Під час виступу у ВРУ вчора він констатував, що у Сил оборони брак особового складу, повідомляє Дзеркало тижня.

"У деяких відділеннях у нас залишилося по дві, в деяких — по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", — пояснив Содоль.

В таких умовах на одну ділянку фронту замість однієї бригади, яка повинна її обороняти, ставлять дві-три, які повинні були б знаходитися у тиловій смузі на перепочинку, доукомплектуванні, утримуванні зброї, або могли б пройти підготовку для подальшої зміни бригади, що знаходиться на чергуванні, чи для створення нового ударного угруповання. Але за відсутності нормальної забезпеченості особовим складом українські воїни працюють без перепочинку.  


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