Сили РФ на фронті перевищують українські майже в 10 разів – командувач ЗСУ

Командувач об'єднаними силами ЗСУ Юрій Содоль заявив, що російська армія за кількістю військових на фронті перевершує українську майже сім-десять разів. Під час виступу у ВРУ вчора він констатував, що у Сил оборони брак особового складу, повідомляє Дзеркало тижня.

"У деяких відділеннях у нас залишилося по дві, в деяких — по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту" , — пояснив Содоль.

В таких умовах на одну ділянку фронту замість однієї бригади, яка повинна її обороняти, ставлять дві-три, які повинні були б знаходитися у тиловій смузі на перепочинку, доукомплектуванні, утримуванні зброї, або могли б пройти підготовку для подальшої зміни бригади, що знаходиться на чергуванні, чи для створення нового ударного угруповання. Але за відсутності нормальної забезпеченості особовим складом українські воїни працюють без перепочинку.



