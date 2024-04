Несколько китайских банков усилили контроль за платежами российских компаний – СМИ

Несколько крупных китайских банков при приеме платежей из России начали запрашивать данные о том, связаны ли они с "ЛНР", "ДНР", оккупированным Россией Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией или с вооруженными силами и ОПК России. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на российских бизнесменов, сообщает Экономическая правда.

Опрошенные представители бизнеса назвали среди таких банков Bank of China (четвертое место по объему активов среди банков КНР) и Great Wall West China Bank.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что таким образом банки хотят снять риски на случай санкционных проверок.

Издание направило запрос в названные китайские банки и крупнейшие российские, а также регуляторам обеих стран.

Источник среди российских предпринимателей рассказал, что в личном кабинете юрлица для проведения операции в банк-клиенте Bank of China появился документ, содержащий такой запрос.

Гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин рассказал о получении аналогичного запроса. По его словам, клиент отвечает, что операция не связана с указанными регионами и вооруженными силами - таким образом он снимает с Bank of China ответственность на случай санкционных проверок со стороны США.

По его словам, банки КНР начали запрашивать такую информацию примерно с начала года, даже если платеж идет не из России, а из третьих стран. Валюта платежа на ситуацию не влияет, добавил он.

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский подтвердил информацию о запросах банков Китая. По его данным, вопрос о перечисленных странах и регионах помимо Bank of China делает и Great Wall West China Bank.

"Если ответить, что трансакция связана с перечисленными территориями, то китайская сторона, вероятнее всего, откажет в проведении платежа" , - заявил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Риком-Траст" Олег Абелев.

Скорее всего, запрашивать подобную информацию для одобрения операции начнут и другие банки КНР, добавил основатель Anderida Financial Group (компания по управлению инвестициями и финансовому планированию) Алексей Тараповский.

Напомним, три крупнейших банка Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China - перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.

Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Сразу несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие трансакции клиентам. Новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

С конца марта китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты и наборы для сборки электроники, в частности серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и другой аппаратуры.