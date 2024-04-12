В ЕС окончательно утвердили уголовную ответственность за нарушение санкций
Европейский совет окончательно утвердил директиву об общеевропейских минимальных правилах преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Директива предусматривает, что государства-члены должны будут квалифицировать определенные действия как уголовные преступления. К ним относятся:
- помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, в обход запрета на поездки,
- торговля товарами, находящимися под санкциями, и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС,
- предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена,
- сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим или органом, находящимся под санкциями ЕС,
Пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будут наказываться как преступление.
Торговля военными материалами будет представлять собой уголовное преступление не только в том случае, если она совершена преднамеренно, но и в случае серьезной халатности.
Положения директивы
Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС наказывалось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.
Юридические лица (т.е. компании) также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.
Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС. У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.