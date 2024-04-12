В Эстонии сообщили, что ФСБ подвергала травле и била украинцев на границе

Полиция безопасности (КаПо) Эстонии заявила, что на пограничных пунктах с РФ сотрудники ФСБ систематически подвергали травле, а в некоторых случаях избивали граждан Украины, которые пытались выбраться в страны ЕС, сообщает Европейская правда.

КаПо отмечает, что кроме издевательств над украинцами на территории РФ, преследование украинских граждан усилилось на автомобильных пунктах пропуска Куничина гора и Шумилкино на границе с Эстонией.

По словам украинцев, на этих пунктах пропуска с ними проводили беседы, больше напоминающие допросы, заставляли заполнять анкеты, проверяли средства связи и собирали в них данные, а также избивали с целью получить ответы на всевозможные вопросы.

Согласно рассказам граждан Украины, во время досмотра людей заставляли раздеваться до нижнего белья, после чего фотографировали, при этом ФСБ также делала видеозаписи заявлений, которые впоследствии могут быть использованы для компромата.

КаПо сообщает, что некоторых украинцев на короткое время оставляли в доме для арестованных под предлогом сфабрикованных нарушений, а также проводили проверку на детекторе лжи, что приводило к тому, что переход через границу затягивался для всех.