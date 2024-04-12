В Москве взорвали авто бывшего офицера СБУ – росСМИ
В столице России произошел взрыв, СМИ государства агрессора пишут, что пострадал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, сообщает Украинская правда.
Московские следователи возбудили уголовное дело после взрыва в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы. Сообщается, что владелец транспортного средства пострадал.
ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, пишет, что владельцем автомобиля, в котором произошел взрыв на Коровинском шоссе в Москве является бывший сотрудник Службы безопасности Украины
По его словам собеседника агентства, взрыв произошел, когда мужчина завел машину.
Следователи и криминалисты московского СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.