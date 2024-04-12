Резников получил новую должность

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников стал новым директором Безопасных и оборонных программ в Институте будущего, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски в Facebook

Лиски опубликовал общую фотографию с Резниковым. На фото также присутствует еще один соучредитель Безопасных и оборонных программ – Анатолий Амелин.

"Сейчас это самое актуальное направление, и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваших идей, мнений и сотрудничества. Обещаем новый уровень аналитики, содержания".

Что предшествовало:

5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны, а 6 сентября назначила вместо него бывшего главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

В январе стало известно, что Резников восстановил свое право заниматься адвокатской деятельностью.