Резніков отримав нову посаду

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі у Facebook.

Ліскі опублікував спільну фотографію з Резніковим. На фото також присутній ще один співзасновник Безпекових та оборонних програм – Анатолій Амелін.

"Зараз це найактуальніший напрямок, і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони та безпеки нашої країни. Чекаємо ваших ідей, думок і співпраці. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії".

Що було раніше:

5 вересня 2023 року Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

У січні стало відомо, що Резніков поновив своє право займатись адвокатською діяльністю.