Россияне атаковали центр Купянска: из-под завалов спасли человека

В результате ночного обстрела центра Купянска на Харьковщине под завалами оказался мужчина, его спасли, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Харьковская ОГА, ГСЧС.

По данным властей, обстрел произошел в 22:40 в пятницу.

Горел жилой дом.

Под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина. Спасатели его деблокировали и передали медикам.

По другому адресу обнаружили раненого 73-летнего мужчину, который также госпитализирован.

В субботу в 02:37 россияне атаковали Изюмский р-н, село Боровая, ударили по ранее поврежденному дому культуры.