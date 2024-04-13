Россияне атаковали центр Купянска: из-под завалов спасли человека
В результате ночного обстрела центра Купянска на Харьковщине под завалами оказался мужчина, его спасли, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Харьковская ОГА, ГСЧС.
По данным властей, обстрел произошел в 22:40 в пятницу.
Горел жилой дом.
Под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина. Спасатели его деблокировали и передали медикам.
По другому адресу обнаружили раненого 73-летнего мужчину, который также госпитализирован.
В субботу в 02:37 россияне атаковали Изюмский р-н, село Боровая, ударили по ранее поврежденному дому культуры.