Росіяни атакували центр Куп'янська: з-під завалів врятували людину
Внаслідок нічного обстрілу центра Куп’янська на Харківщині під завалами опинився чоловік, його врятували, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Харківська ОВА, ДСНС.
За даними влади, обстріл відбувся о 22:40 у п’ятницю.
Горів житловий будинок на площі 200 кв. м.
Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Рятувальники його деблокували й передали медикам.
За іншою адресою виявили пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.
У суботу о 02:37 росіяни атакували Ізюмський р-н, село Борова, вдарили по раніше пошкодженому будинку культури.