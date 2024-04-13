Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк изменил параметры для расчета лимита приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов

Национальный банк Украины внес изменения в параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов (далее – ДС). Так, с 19 апреля 2024 года для определения лимита вложения банков в трехмесячные ДС (один из главных источников дохода коммерческих банков сегодня) прирост гривневых депозитов физических лиц сроком свыше 93 дня будет рассчитываться за последние 12 месяцев, а не с 4 апреля 2023 года, как это происходит сейчас. Другие параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных ДС останутся неизменными.

В НБУ считают, что такие изменения будут стимулировать банки наращивать портфели срочных депозитов населения в гривне, что важно для поддержания курсовой устойчивости и защиты международных резервов. В свою очередь банки теперь вынуждены будут сохранять процентные ставки на высоком уровне в условиях повышенной конкуренции и уже не смогут снижать их так, как это происходило в январе-марте этого года.

2. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе сразу 9 банков отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах. Причем ставки как снижали, так и повышали, оптимизируя свой депозитный портфель.

А-Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с с 15,00 до 15,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,25 до 15,75% годовых;

на 12 месяцев – с 15,35 до 15,85% годовых.

Прокредит Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 и 6 месяцев – с 16 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 14% годовых.

Также Прокредит Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 1,5 до 2% годовых;

на 6 месяцев – с 1,75 до 2% годовых.

Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 и 6 месяцев – с 14,75 до 14,25% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 14,50 до 14% годовых.

Радабанк также снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 18 до 17,50% годовых;

на 6 месяцев – с 16,50 до 16% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 14,50 до 14% годовых.

Банк Кредит Днепр снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 16 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 13,50% годовых.

Райффайзен Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев сразу на 2% годовых:

на 3 месяца – с 11 до 9% годовых;

на 6 и 12 месяцев – с 12 до 10% годовых.

Банк Пивденный снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев на 0,25% годовых:

на 3 месяца – с 14,50 до 14,25% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 14,75% годовых.

Таскомбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,25% годовых:

на 3 месяца – с 2 до 1,75% годовых;

на 6 месяцев – с 2,25 до 2% годовых;

на 9 месяцев – с 2,50 до 2,25% годовых;

на 12 месяцес – с 3 до 2,75% годовых.

Также Таскомбанк снизил процентные ставки по депозитам в евро на на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,25% годовых:

на 3 месяца – с 0,70 до 0,45% годовых;

на 6 месяцев – с 1,25 до 1% годовых;

на 9 месяцев – с 1,50 до 1,25% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 1,75% годовых.

Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,25 до 1% годовых;

на 6 месяцев - с 1,75 до 1,25% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 1,50% годовых.

3. Банк Альянс презентовал новую кредитную карту «Стартовая»

Несколько дней назад на сайте Банка Альянс появилась информация﻿ о том, что банк предлагает своим клиентам открыть новую кредитную карту «Стартовая» с кредитным лимитом до 100 000 грн. Карту можно было открыть в новом мобильном приложении банка. Для открытия карты необходимо пройти идентификацию в «Дії».

Условия по карте были заявлены более чем привлекательные:

- бесплатное оформление карты в приложении за 3 минуты;

- до 92 дней без процентов и комиссий на все покупки;

- пополнения и переводы на другие карты без комиссии и самое главное - кешбэк 30% на покупки в первый месяц после активации.

Позднее банк также запустил реферальную программу. Желающих оформить карту с дармовым кешбэком оказалось так много, что банковские системы «легли», и банк был вынужден объявить о приостановке регистрации новых клиентов.

4. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

С 10 апреля по 30 июня 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчете кредитными картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» или премиальными картами МПС Mastercard на АЗС ОККО.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.

Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц с учетом налога на доходы физических лиц. Выплата кешбэка производится на следующей неделе после оплаты картой.

5. Совместная акция от интернет-магазина VARUS и МПС VISA

При оплате в интернет-магазине VARUS картами любого украинского банка от международной платежной системы VISA можно получить скидку до 7%:

- 5% - если сумма заказа от 1000 до 1500 грн;

- 7% - если сумма заказа больше 1500 грн.

На заказы меньше 1000 грн скидка не начисляется.

Также скидка не распространяется на алкогольные напитки, табачные изделия и подарочные сертификаты.

Акция действует с 8 апреля по 31 мая 2024 года.