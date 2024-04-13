Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк змінив параметри розрахунку ліміту придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів

Національний банк України вніс зміни до параметрів розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів (далі – ДС). Так, з 19 квітня 2024 року для визначення ліміту вкладення банків у тримісячні ДС (одне з головних джерел доходу комерційних банків сьогодні) приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз. Інші параметри розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних ДС залишаться незмінними.

У НБУ вважають, що такі зміни стимулюватимуть банки нарощувати портфелі термінових депозитів населення у гривні, що важливо для підтримки курсової стійкості та захисту міжнародних резервів. У свою чергу, банки тепер змушені будуть зберігати відсоткові ставки на високому рівні в умовах підвищеної конкуренції і вже не зможуть знижувати їх так, як це відбувалося в січні-березні цього року.

2. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня одразу 9 банків відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах. Причому ставки як знижували, так і підвищували оптимізуючи свій депозитний портфель.

А-Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 15,00 до 15,50% річних;

на 6 місяців – з 15,25% до 15,75% річних;

на 12 місяців - з 15,35 до 15,85% річних.

Прокредит Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 та 6 місяців – з 16 до 15% річних;

на 12 місяців – із 15 до 14% річних.

Також Прокредит Банк підвищив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 1,5% до 2% річних;

на 6 місяців - з 1,75 до 2% річних.

Укрексімбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 та 6 місяців – з 14,75 до 14,25% річних;

на 9 та 12 місяців – з 14,50 до 14% річних.

Радабанк також знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 18 до 17,50% річних;

на 6 місяців – з 16,50 до 16% річних;

на 9 та 12 місяців – з 14,50 до 14% річних.

Банк Кредит Дніпро знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – із 16 до 15,50% річних;

на 12 місяців – з 14,50 до 13,50% річних.

Райффайзен Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців відразу на 2% річних:

на 3 місяці – з 11 до 9% річних;

на 6 та 12 місяців – з 12 до 10% річних.

Банк Південний знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців на 0,25% річних:

на 3 місяці – із 14,50 до 14,25% річних;

на 6 місяців - з 15 до 14,75% річних.

Таскомбанк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6,9 та 12 місяців на 0,25% річних:

на 3 місяці – з 2 до 1,75% річних;

на 6 місяців – з 2,25 до 2% річних;

на 9 місяців – з 2,50 до 2,25% річних;

на 12 місяців – з 3 до 2,75% річних.

Також Таскомбанк знизив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6,9 та 12 місяців на 0,25% річних:

на 3 місяці – з 0,70% до 0,45% річних;

на 6 місяців – з 1,25 до 1% річних;

на 9 місяців – з 1,50 до 1,25% річних;

на 12 місяців - з 2 до 1,75% річних.

Сенс Банк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,25 до 1% річних;

на 6 місяців – з 1,75 до 1,25% річних;

на 12 місяців - з 2 до 1,50% річних.

3. Банк Альянс презентував нову кредитну картку «Стартова»

Кілька днів тому на сайті Банку Альянс з'явилася інформація про те, що банк пропонує своїм клієнтам відкрити нову кредитну картку «Стартова» з кредитним лімітом до 100 000 грн. Карту можна було відкрити у новому мобільному додатку банку. Для відкриття картки необхідно пройти ідентифікацію у «Дії».

Умови на карті були заявлені більш ніж привабливі:

- безкоштовне оформлення картки у додатку за 3 хвилини;

- до 92 днів без відсотків та комісій на всі покупки;

- поповнення та перекази на інші карти без комісії та найголовніше – кешбек 30% на покупки в перший місяць після активації.

Пізніше банк також запустив реферальну програму. Охочих оформити карту з дармовим кешбеком виявилося так багато, що банківські системи «лягли», і банк був змушений оголосити про зупинення реєстрації нових клієнтів.

4. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує радувати своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

З 10 квітня до 30 червня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунку кредитними картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» або преміальними картками МПС Mastercard на АЗС ОККО.

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.

Максимальна сума кешбеку – 500 грн. на місяць з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати карткою.

5. Спільна акція від інтернет-магазину VARUS та МПС VISA

При оплаті в інтернет-магазині VARUS картами будь-якого українського банку від міжнародної платіжної системи VISA можна отримати знижку до 7%:

- 5% – якщо сума замовлення від 1000 до 1500 грн;

- 7% - якщо сума замовлення більша за 1500 грн.

На замовлення менше 1000 грн. знижка не нараховується.

Також знижка не поширюється на алкогольні напої, тютюнові вироби та подарункові сертифікати.

Акція діє з 8 квітня по 31 травня 2024 року.