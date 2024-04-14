Курс валют НБУ на 14 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 14 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 апреля, не изменился и составил 39.1676 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Евро не изменился, и его курс составил 42.0190 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 49.1123 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 42.9093 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 9.8674 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.167 600 EUR Евро 42.019 000 GBP Фунт стерлингов 49.112 300 CHF Швейцарский франк 42.909 300 PLN Польский злотый 9.867 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.