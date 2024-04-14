Курс валют НБУ на 14 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 14 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 13 апреля, не изменился и составил 39.1676 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 14 апреля 2024 года.
Евро не изменился, и его курс составил 42.0190 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 14 апреля 2024 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 49.1123 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 14 апреля 2024 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 42.9093 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 14 апреля 2024 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 9.8674 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 14 апреля 2024 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.167600
|EUR
|Евро
|42.019000
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.112300
|CHF
|Швейцарский франк
|42.909300
|PLN
|Польский злотый
|9.867400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.