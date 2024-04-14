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Курс валют НБУ на 14 апреля

Курс валют НБУ на 14 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 14 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 апреля, не изменился и составил 39.1676 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Евро не изменился, и его курс составил 42.0190 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 49.1123 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 42.9093 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 9.8674 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 14 апреля 2024 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.167600
EUR Евро 42.019000
GBP Фунт стерлингов 49.112300
CHF Швейцарский франк 42.909300
PLN Польский злотый 9.867400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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