Курс валют НБУ на 14 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 14 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 квітня не змінився і склав 39.1676 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.

Євро не змінився, і його курс становив 42.0190 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 49.1123 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 42.9093 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 9.8674 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.167 600 EUR Євро 42.019 000 GBP Фунт стерлінгів 49.112 300 CHF Швейцарський франк 42.909 300 PLN Польський злотий 9.867 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.