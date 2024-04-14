Курс валют НБУ на 14 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 14 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 13 квітня не змінився і склав 39.1676 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.
Євро не змінився, і його курс становив 42.0190 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 49.1123 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 42.9093 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 9.8674 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 14 квітня 2024 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.167 600
|EUR
|Євро
|42.019 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.112 300
|CHF
|Швейцарський франк
|42.909 300
|PLN
|Польський злотий
|9.867 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.