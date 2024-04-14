Байден срочно созывает лидеров G7 после атаки на Израиль

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и созывает лидеров стран G7.﻿﻿ Со ссылкой на заявление Байдена, сообщает Украинская правда.

"Ранее сегодня Иран и его марионетки, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, совершили беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я самым решительным образом осуждаю эти атаки" , - заявил Байден.

"Я только что говорил с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую приверженность Америки безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал незаурядную способность защищаться и отражать даже беспрецедентные атаки - посылая четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля" , - отметил он.

Также Байден заявил, что срочно созывает своих коллег - лидеров стран G7, "чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на дерзкую атаку Ирана".

Также президент добавил, что военные США помогли Армии обороны Израиля сбить "почти все беспилотники и ракеты", запущенные Ираном.

После начала атаки Ирана на Израиль президент Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".