Байден терміново скликає лідерів G7 після атаки на Ізраїль

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і скликає лідерів країн G7.﻿﻿ Посилаючись на заяву Байдена, повідомляє Українська правда.

"Раніше сьогодні Іран і його маріонетки, що діють з Ємену, Сирії та Іраку, здійснили безпрецедентну повітряну атаку на військові об'єкти в Ізраїлі. Я найрішучішим чином засуджую ці атаки" , - заявив Байден.

"Я щойно говорив з прем'єр-міністром Нетаньягу, щоб підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю. Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував неабияку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки – надсилаючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю" , - зазначив він.

Також Байден заявив, що терміново скликає своїх колег – лідерів країн G7, "щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на зухвалу атаку Ірану".

Також президент додав, що військові США допомогли Армії оборони Ізраїлю збити "майже всі безпілотники і ракети", запущені Іраном.

Після початку атаки Ірану на Ізраїль президент Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".