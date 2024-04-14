В Запорожской ОВА рассказали, сможет ли РФ разрушить ДнепроГЭС ракетами

Россияне не смогут разрушить дамбу Днепровской гидроэлектростанции новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которыми они будут бить. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает Лига.net.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли риск разрушения плотины новыми ударами, Федоров сказал:

"Насколько мне известно – нет. Повредить могут. Хотя мы не знаем, какие ракеты будут использовать. От этого многое зависит".

По его словам, единственный способ защитить ДнепроГЭС – получить новые противоракетные системы Patriot.