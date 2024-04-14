У Запорізькій ОВА розповіли, чи РФ зможе зруйнувати ДніпроГЕС ракетами

Росіяни не зможуть зруйнувати греблю Дніпровської гідроелектростанції новими ударами, хоча все залежить від типу ракет, якими вони будуть бити. Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, повідомляє Ліга.net.

Відповідаючи на запитання, чи є ризик руйнації греблі новими ударами, Федоров сказав:

"Наскільки мені відомо – ні. Пошкодити можуть. Хоча ми не знаємо, які ракети будуть використовувати. Від цього багато залежить".

За його словами, єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС – отримати нові протиракетні системи Patriot.