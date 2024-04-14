ЦАХАЛ озвучил число ракет и беспилотников, запущенных Ираном

В ночь на воскресенье Иран выпустил более 300 беспилотников и ракет по Израилю. 99% из них были перехвачены. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на заявление официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАГАЛ) контрадмирала Даниэля Хагари, сообщает Корреспондент.

По его словам, Иран запустил по Израилю 170 беспилотников, и ни один из них не вторгся в израильское воздушное пространство. Все они были сбиты вне страны самим Израилем и его союзниками.

Также Иран выпустил 30 крылатых ракет, 25 из них были сбиты израильскими ВВС.

Кроме того, Хагари рассказал, что Иран выпустил по Израилю 120 баллистических ракет. Некоторым ракетам удалось преодолеть израильскую оборону и поразить авиабазу Неватим на юге Израиля. Ее инфраструктуре нанесен незначительный ущерб, но "возможности не были притуплены". Авиабаза работает в обычном режиме.

"Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации. Мы сделаем все необходимое" , - сказал Хагари.

Запуски беспилотников и ракет, по его словам, также происходили не только из Ирана, но и Ирака и Йемена.

По его словам, в последние часы "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и ответный ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане.

Напомним, сегодня ночью Иран совершил масштабную атаку на Израиль. Причиной стал якобы удар Израиля 1 апреля по иранскому посольству в Сирии. Тогда погибли иранские военные и дипломаты, после чего Иран выдвинул ультиматум.