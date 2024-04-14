ЦАГАЛ озвучив число ракет та безпілотників, запущених Іраном

У ніч на неділю Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю. 99% з них було перехоплено. Про це пишуть ізраїльські ЗМІ з посиланням на заяву офіційного представника Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) контрадмірала Даніеля Хагарі, повідомляє Корреспондент.

За його словами, Іран запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, і жоден з них не вдерся в ізраїльський повітряний простір. Всі вони були збиті за межами країни самим Ізраїлем та його союзниками.

Також Іран випустив 30 крилатих ракет, 25 із них були збиті ізраїльськими ВПС.

Крім того, Хагарі розповів, що Іран випустив по Ізраїлю 120 балістичних ракет. Деяким ракетам вдалося подолати ізраїльську оборону та вразити авіабазу Неватим на півдні Ізраїлю. Її інфраструктурі завдано незначної шкоди, але "можливості не були притуплені". Авіабаза працює у звичайному режимі.

"Іран підштовхнув Близький Схід до ескалації. Ми зробимо все, що необхідно" , – сказав Хагарі.

Запуски безпілотників і ракет, за його словами, також відбувалися не тільки з Ірану, але також з Іраку та Ємену.

За його словами, в останні години "десятки ракет" були запущені з Лівану на північ Ізраїлю, у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані.

Нагадаємо, сьогодні вночі Іран здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Причиною став начебто удар Ізраїля 1 квітня по іранському посольству в Сирії. Тоді загинули іранські військові і дипломати, після чого Іран висунув ультиматум.