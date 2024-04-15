Кулеба рассказал, как обстоят дела с помощью от США

Украинские власти работают над тем, чтобы Конгресс Соединенных Штатов проголосовал за законопроект о помощи Украине, но сейчас трудно прогнозировать, когда это произойдет. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телемарафона, сообщает Корреспондент.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, будет ли Конгресс США голосовать за законопроект о национальной безопасности, включающий средства для Украины.

"Должны бы. У нас ситуация такая: с осени прошлого года мы слышим сигнал от республиканцев и демократов, что все будет проголосовано. Был недавно комментарий спикера Джонсона; говорили, что вот на этой неделе, но решения снова нет. Поэтому я уже ничего не загадываю" , - сказал Кулеба.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, его офис, правительство и министерство иностранных дел - "все, кто может" - работают, чтобы помощь Украине была принята.