Кулеба розповів, як ідуть справи із допомогою від США

Українська влада працює над тим, аби Конгрес Сполучених Штатів проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, але наразі важко прогнозувати, коли це станеться. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телемарафону, повідомляє Корреспондент.

Таким чином дипломат відповів на питання, чи Конгрес США все ж голосуватиме за законопроєкт про національну безпеку, що містить кошти для України.

"Мали б. У нас ситуація така: з осені минулого року ми чуємо сигнал від республіканців та демократів, що все буде проголосовано. Був нещодавно коментар спікера Джонсона; казали, що ось на цьому тижні, але рішення знову немає. Тому я вже нічого не загадую" , - сказав Кулеба.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський, його офіс, уряд та міністерство закордонних справ - "всі, хто може" - працюють, аби допомогу Україні було ухвалено.