На фронте в сутки более 50 столкновений: где больше всего атакуют оккупанты

За прошедшие сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Новопавловском (16), Бахмутском (10) и Авдеевском (8) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 15 апреля.

Всего враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Хлебороб Сумской области; Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка и Серебрянское лесничество в Луганской области; Новосадово, Новобахмутовка, Екатериновка, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Нетайлово, Нью-Йорк, Бердичи, Уманское, Семеновка, Яснобродовка, Красногоровка, Водяное, Александрополь, Константиновка, Сторожево и Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, захватчики совершили 4 безуспешных атаки на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 пунктам управления и 1 составу боеприпасов врага.