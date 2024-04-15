Трамп назвал судебное дело против него "коммунистическим шоу"

Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя уголовный процесс против него по делу о «скрытых деньгах» в Нью-Йорке, заявил, что данный процесс — это «коммунистическое шоу-суд». Об этом пишет The Guardian, сообщает Новое время.

Он также назвал обвинение «почетным знаком» и представил себя в роли мученика для своих сторонников.

«Я горжусь тем, что сделал это для вас» , — сказал он.

По его словам, в понедельник, 15 апреля, в ходе суда в Нью-Йорке он будет «вынужден сидеть с полным кляпом во рту».