Трамп назвав судову справу проти нього "комуністичним шоу"

Експрезидент США Дональд Трамп, коментуючи кримінальний процес проти нього у справі про «приховані гроші» в Нью-Йорку, заявив, що цей процес — це «комуністичне шоу-суд». Про це пише The Guardian, повідомляє Новое время.

Він також назвав звинувачення «почесним знаком» і представив себе в ролі мученика для своїх прихильників.

«Я пишаюся тим, що зробив це для вас» , — сказав він.

За його словами, у понеділок, 15 квітня, під час суду в Нью-Йорку він буде «змушений сидіти з повним кляпом у роті».