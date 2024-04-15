Оккупанты продолжают вывозить с ВОТ промышленное оборудование

Российские оккупанты под видом металлолома вывозят с оккупированных территорий Донецкой области в Россию оборудование промышленных предприятий.﻿ Об этом информировал Центр национального сопротивления, сообщает Экономическая правда.

"Очередная волна аудита промышленных предприятий происходит на временно оккупированных территорий Донецкой области. Здесь оккупанты составляют перечни того оборудования, которое еще не разграблено и имеет ценность. Уже потом под видом металлолома его будут отправлять в Россию, чтобы использовать в дальнейшем в своих целях" , - говорится в сообщении.

Так, оккупационная власть на ВОТ сначала провела так называемую "национализацию" всех украинских предприятий. Это дало возможность "законно" распоряжаться их имуществом. В основном, с заводов вывозят якобы лом и отправляют в РФ через порт в Бердянске.

Грабеж происходит подрядчиками-коллаборационистами под наблюдением солдат ВС РФ.