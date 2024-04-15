Шмыгаль считает нецелесообразным перенаправить средства с телемарафона на ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию о перенаправлении средств, предназначенных для телемарафонов "Единые новости" и телеканала FreeДом" на финансирование закупки беспилотников и пикапов для нужд Вооруженных сил, указав, что это нецелесообразно, сообщает Украинская правда.

"Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики - приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности в информационном пространстве. Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны нецелесообразно" , – говорится в ответе на петицию.

Премьер отметил, что в то же время правительством "на системной основе" проводится постоянная работа по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, на удовлетворение потребностей и повышение возможностей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны.

Напомним, результаты опроса Киевского международного института социологии за декабрь 2023 года свидетельствуют, что доверие к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться - с мая 2022 года оно упало на 26 процентных пунктов.

Врио министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что телемарафон может изменить свой формат. Карандеев подчеркнул, что для телеканалов является важным внесение новых форм, новых форматов поскольку "жизнь идет, меняются и наше видение, и форматы, заработала экономика, появились рекламодатели".

В начале января 2024 года одно из самых популярных изданий США The New York Times опубликовало статью об усталости украинцев от телемарафона "Единые новости"