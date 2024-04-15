РФ изменила методы атак по энергосистеме Украины и на то было две причины – CNN

Россия изменила тактику ударов по украинской энергосистеме и тому были две причины. Но и Украина может изменить свой подход к восстановлению. Об этом пишет CNN, сообщает Зеркало недели.

За последние две зимы Украина благодаря западным системам противовоздушной обороны и энергосберегающим мерам выдержала ряд российских авиаударов, пытавшихся вывести из строя энергетическую инфраструктуру. Однако после длительного затишья Россия возобновила свои атаки по энергосети Украины с такой интенсивностью, какой не было за эти два года.

Как пишет издание, в первые два года войны российские атаки были более рассеяны и нацелены по большим частям энергетической системы Украины. Теперь удары становятся более точными и концентрированными – на одну цель направляют десятки ракет и беспилотников.

«За несколько недель этих массированных российских атак почти все наши годовые усилия по восстановлению и ремонту были уничтожены через несколько дней, за несколько атак» , – рассказала журналистам замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук.

В свою очередь директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко отметил, что с 22 марта Россия начала реализовывать новую стратегию нападений, заключающуюся в массированных ракетных атаках по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно сосредотачиваются на очень ограниченном количестве.

Россия разгромила украинские электростанции по всей стране, а 11 апреля полностью уничтожила Трипольскую ТЭС – крупнейшую электростанцию в Киевской области.

«Вместо того чтобы продолжать сосредоточивать свои атаки на украинских системах передачи электроэнергии, с конца марта Россия начала массированные атаки на нашу инфраструктуру производства электроэнергии. К сожалению, враг развил свою тактику и использует высокоточное оружие. Результатом огромный рост разрушительной эффективности по сравнению с 2023 годом» , — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

На прошлой неделе ДТЭК заявила, что потеряла около 80% своих энергетических мощностей в результате российских атак.

В то же время удары по тепловым электростанциям не повлекли за собой мгновенных длительных отключений электроэнергии в Украине, поскольку тепловые станции в основном используются для балансировки общих потребностей – особенно во время интенсивных периодов отопления зимой, когда потребление резко растет.

Кроме интенсивности и концентрации российских атак изменилось и время их проведения. Ранее основная масса ударов России приходилась на подготовку к зиме. Теперь пришла необычно теплая весна.

CNN предполагает, что есть две причины, почему Россия ожидала весны, чтобы начать свою новую стратегию.

Во-первых, России потребовалось время, чтобы создать оружие и наработать разведывательные данные, необходимые для нанесения ударов.

«Эта стратегия явно разрабатывалась долго, они потратили много времени на ее разработку, они четко собирали разведывательные данные и очень тщательно готовились к этим атакам» , - сказал Харченко.

Во-вторых, Россия, вероятно, ожидала, пока украинские электростанции станут менее защищены противовоздушной обороной из-за дефицита снарядов для ПВО после двух лет войны и остановке помощи США.

Президент украинского энергетического аналитического центра DiXi Group Елена Павленко считает, что Украина достаточно хорошо защитила свою энергетическую инфраструктуру к зиме, но впоследствии часть ПВО могли передислоцировать на передовую.

«Это не ошибка, это просто расстановка приоритетов. Мы думали, что если закончится зима, то наверняка мы сможем применить ПВО в других местах» , – сказала она.

Украина показала чрезвычайную способность устранять повреждение своей электросети. К примеру, некоторые высоковольтные подстанции восстанавливали более 10 раз. Да и темпы работы энергетиков резко выросли. Но сейчас перед Украиной стоит совсем другая задача – ремонтировать не просто подстанции, а целые электростанции. В то время как подстанции можно защитить мешками с песком, сетками для защиты от дронов и другими предохранительными средствами, большие станции можно защитить только противовоздушной обороной. И хотя такие восстановительные работы возможны, они могут быть бесполезными.

«Мы можем все восстановить. У нас очень хорошая и мотивированная команда. Но опять же, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны это будут, мягко говоря, напрасные усилия» , – сказал генеральный директор «Центрэнерго», управляющий разрушенной ныне Трипольской ТЭС Андрей Гота.

Украина тоже может рассматривать возможность изменения тактики. Вместо того чтобы восстанавливать большие и уязвимые электростанции, она может изменить способ производства энергии.

«Вместо 20 крупных электростанций, которые сосредотачивают высокие производственные мощности и имеют значительную долю в энергетическом балансе, должно быть 150-200 малых электростанций, разбросанных по всей стране, которые смогут обеспечить энергией город, если одна из них выйдет из строя» , - говорит начальник отдела коммуникаций Укрэнерго Мария Цатурян.

Харченко отметил, что Харькову, наиболее пострадавшему от атак по энергоструктуре, к примеру, уже нужна подобная система:

«Сейчас понятно, что в Харьков нужно массово завозить газопоршневые двигатели, тайно их устанавливать, беречь... Альтернативы этому нет. Любой более крупный объект будет просто уничтожен атаками».

Хотя до следующей зимы еще несколько месяцев, энергетическая сеть Украины может испытать нагрузку в летние месяцы, когда использование кондиционеров влечет за собой резкий рост потребления.

Чтобы компенсировать это, в Украине планируется применять «дополнительный механизм для сбалансирования системы и поддержки стабильной работы – импорт». В частности, Украина обратилась к европейским союзникам с просьбой увеличить лимит импорта до 1,7 гигаватта.

Но приоритетом остается получение ПВО.