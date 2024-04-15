Израиль может определиться с ответом Ирану уже сегодня

Правительство Израиля изучает "широкий спектр вариантов" относительно ответа Ирана на недавнюю атаку. Решение будет принято сегодня, 15 апреля или же в ближайшее время. Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Лернера, военные представили "широкий спектр вариантов" ответа на ракетный удар Ирана. Ответ Израиля может быть "ударом или без удара". В частности оба варианта содержат "много разных сценариев".

Он отметил, что правительство примет решение относительно дальнейших шагов сегодня, 15 апреля или в течение ближайших дней.

Стоит добавить, что, согласно данным The Wall Street Journal, президент Соединенных Штатов Америки (США) призвал Израиль быть осторожными в ответе на недавнюю атаку, чтобы не допустить открытую войну на Ближнем Востоке, а также не втянуть в нее Штаты.

"Американские и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро отреагирует на атаки Ирана, уже в понедельник, заявили официальные лица. Но они надеются, что обе страны смогут уйти с чувством победы, что позволит им ограничить эскалацию напряженности", - добавило WSJ.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.