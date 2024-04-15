Дело по масштабной коррупции в отношении экс-военкома Одесщины передали в суд

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование по незаконному обогащению бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Об этом информировала пресс-служба ГБР, сообщает Корреспондент.

В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи фигуранта дорогостоящих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом в общей сложности на сумму более 190 млн гривен.

Разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами Борисова и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств не подтверждается документами.

Борисов подозревается в незаконном обогащении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в ходе досудебного расследования ГБР собрало огромный собственный массив доказательной базы. Изучались сообщения СМИ и материалы Национального агентства по предотвращению коррупции, которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн гривен.

В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома Борисова в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании, стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн гривен.

Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость – офисное помещение в Испании, стоимостью 737 тысяч евро, также не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Начато ознакомление стороны защиты с материалами производства, после чего дело будет передано в суд.

Напомним, ранее Борисов в ходе судебного заседания пожаловался на состояние здоровья после многочисленных ранений. Он также утверждал, что "может умереть".