Справу по масштабній коррупції щодо ексвійськкома Одещини передали до суду

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Про це поінформувала пресслужба ДБР, повідомляє Корреспондент.

У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сім’ї фігуранта дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 млн гривень.

Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами Борисова та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами.

Борисов підозрюється у незаконному збагаченні. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Вивчались повідомлення ЗМІ й матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн гривень.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома Борисова минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн гривень.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду.

Нагадаємо, раніше Борисов під час судового засідання поскаржився на стан здоров’я після численних поранень. Він також стверджував, що "може померти".