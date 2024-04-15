Шольц призвал Израиль способствовать деэскалации в регионе

После открытой атаки Ирана на Израиль с участием ракет и беспилотников в прошлые выходные немецкий канцлер Олаф Шольц посоветовал Израилю способствовать деэскалации в регионе. Немецкого канцлера, который находится в Шанхае, цитирует издание Spiegel, сообщает Европейская правда.

Шольц назвал успехом, который "не стоит терять", удачную защиту от около 300 иранских беспилотников и ракет.

"Отсюда наш совет – сде ﻿﻿ лать собственный вклад и способствовать деэскалации" , – сказал глава немецкого правительства.

Он также обратился к Ирану, отметив, что его первая открытая атака по территории Израиля была "плохой эскалацией", которой не должно было произойти.

"Иран не может продолжать вести себя таким образом" , – сказал канцлер Германии.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

Шольц пообещал "сделать все", чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.