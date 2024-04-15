Шольц призвал Израиль способствовать деэскалации в регионе
После открытой атаки Ирана на Израиль с участием ракет и беспилотников в прошлые выходные немецкий канцлер Олаф Шольц посоветовал Израилю способствовать деэскалации в регионе. Немецкого канцлера, который находится в Шанхае, цитирует издание Spiegel, сообщает Европейская правда.
Шольц назвал успехом, который "не стоит терять", удачную защиту от около 300 иранских беспилотников и ракет.
"Отсюда наш совет – сделать собственный вклад и способствовать деэскалации", – сказал глава немецкого правительства.
Он также обратился к Ирану, отметив, что его первая открытая атака по территории Израиля была "плохой эскалацией", которой не должно было произойти.
"Иран не может продолжать вести себя таким образом", – сказал канцлер Германии.
После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.
Шольц пообещал "сделать все", чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.
Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.