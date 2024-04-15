Гривна ускоряет падение. Кто виноват

На прошлой неделе курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 63 копейки и достиг отметки 39,46 грн на позиции «бид». Таким образом, он вплотную приблизился к верхней границе диапазона 39,00-39,50.

Аналитики портала «Курс Украины» высказали предположение, что в районе 39,50 грн за доллар Национальный банк предпримет необходимые меры и остановит падение национальной валюты. Однако этого не произошло. С открытием торгов понедельника процесс ускорился: всего лишь за два часа безналичный доллар подорожал еще на 16 копеек и установил новый исторический максимум: 39,6125 грн на позиции «бид».

По информации, полученной от казначеев нескольких коммерческих банков, Нацбанк резко сократил свое присутствие на межбанковском валютном рынке. Об этом говорят и данные НБУ об интервенциях на прошлой неделе: за период с 8 по 12 апреля продажи доллара регулятором составили 378,30 млн долларов. Третью неделю подряд Нацбанк снижает объем валютных интервенций, уже не сдерживая ослабление гривны, а лишь немного тормозя и не позволяя национальной валюте сорваться в крутое пике.

Предположения, что одолженные в марте 9 млрд долларов позволят Нацбанку удерживать курс доллара к гривне стабильным, оказались ошибочными. НБУ четко дал понять, что намерен экономить международные резервы. Кроме того, все чаще слышатся упоминания о заложенном в бюджете страны среднегодовом курсе доллара к гривне и прогнозе Международного валютного фонда на 2024 год. Эта цифра – 41,40 грн за доллар. Как видим, гривне еще есть куда падать.

Наличный валютный рынок крайне слабо реагирует на происходящее на межбанке. Да, ценники на продажу наличного «американца» в оптовых обменных пунктах поднимают, но сами операторы признаются: «Поднимаем вслед за межбанком. Спроса на наличную валюту нет». Похоже, медленная девальвация гривны, проводимая Нацбанком, дала свои плоды: украинцы уже не бегут по каждому «чиху» курса в обменки. Как следствие, сократилась и разница в цене между безналичным и наличным долларом.

К 14 часам понедельника 15 апреля в Киеве оптовые партии наличного доллара продавали по 39,64-39,66 гривен, то есть всего на 3-5 копеек дороже, чем на межбанке.

Что будет с долларом

Поскольку уровень 39,50 грн за доллар преодолен, следующий ориентир – 40,00 за доллар. Причем не в обменниках (здесь такую цифру видели не раз), а на мониторах торговых систем Bloomberg и Refinativ, которые используют казначеи для торгов на межбанковском валютном рынке. То есть будет расти официальный курс доллара.

Гривна ускоряет падение, а НБУ, проводя ежедневные интервенции, лишь сглаживает резкие колебания. Хрупкая стабильность национальной валюты уходит в историю, и сейчас главный вопрос, который задают себе финансисты, звучит так: «На сколько копеек в неделю будет дорожать доллар, и сможет ли Нацбанк не допустить обвала?» Ответа нет. Но чем дольше будут Штаты затягивать с выделением помощи, тем сложней будет НБУ и Украине в целом.