Гривня прискорює падіння. Хто винен

Минулого тижня курс долара на міжбанківському валютному ринку зріс на 63 копійки і досяг позначки 39,46 грн на позиції «бід». Таким чином, він наблизився до верхньої межі діапазону 39,00-39,50.

Аналітики порталу «Курс України» висловили припущення, що в районі 39,50 грн за долар Національний банк вживе необхідних заходів та зупинить падіння національної валюти. Однак цього не сталося. З відкриттям понеділкових торгів процес прискорився: лише за дві години безготівковий долар подорожчав ще на 16 копійок і встановив новий історичний максимум: 39,6125 грн на позиції «бід».

За інформацією, одержаною від казначеїв кількох комерційних банків, Нацбанк різко скоротив свою присутність на міжбанківському валютному ринку. Про це говорять й дані НБУ про інтервенції минулого тижня: за період з 8 по 12 квітня продаж долара регулятором склав 378,30 млн доларів. Третій тиждень поспіль Нацбанк знижує обсяг валютних інтервенцій, вже не стримуючи ослаблення гривні, а лише трохи гальмуючи та не дозволяючи національній валюті зірватися у крутому піку.

Припущення, що позичені у березні 9 млрд доларів дозволять Нацбанку утримувати курс долара до гривні стабільним, виявилися помилковими. НБУ чітко дав зрозуміти, що має намір заощаджувати міжнародні резерви. Крім того, все частіше чуються згадки про закладений у бюджеті країни середньорічний курс долара до гривні та прогноз Міжнародного валютного фонду на 2024 рік. Ця цифра – 41,40 грн за долар. Як бачимо, гривні ще є куди падати.

Готівковий валютний ринок дуже слабко реагує на те, що відбувається на міжбанку. Так, цінники на продаж готівкового «американця» в оптових обмінних пунктах підіймають, але самі оператори зізнаються: «Піднімаємо за міжбанком. Попиту на готівкову валюту немає». Схоже, повільна девальвація гривні, яку проводить Нацбанк, дала свої плоди: українці вже не біжать після кожного «чиху» курсу до обмінників. Як наслідок, скоротилася й різниця в ціні між безготівковим та готівковим доларом.

До 14-ї години понеділка 15 квітня в Києві оптові партії готівкового долара продавали по 39,64-39,66 гривень, тобто всього на 3-5 копійок дорожче, ніж на міжбанку.

Що буде з доларом

Оскільки рівень 39,50 грн за долар подолано, наступний орієнтир – 40,00 за долар. Причому не в обмінниках (тут таку цифру бачили не раз), а на моніторах торгових систем Bloomberg та Refinativ, які використовують скарбниці для торгів на міжбанківському валютному ринку. Тобто зростатиме офіційний курс долара.

Гривня прискорює падіння, а НБУ, проводячи щоденні інтервенції, лише згладжує різкі коливання. Тендітна стабільність національної валюти йде в історію, і зараз головне питання, яке ставлять собі фінансисти, звучить так: «На скільки копійок на тиждень дорожчатиме долар, і чи зможе Нацбанк не допустити обвалу?» Відповіді немає. Але чим довше затягуватимуть Штати з виділенням допомоги, тим складніше буде НБУ та Україні в цілому.