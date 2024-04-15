Разработка, которая впечатляет

Каждая новинка компании Apple становится масштабным событием, на которое обращают внимание все, кто интересуется технологиями. Не разочаровал 2023 г., когда был выпущен быстрейший на то время лэптоп MacBook Pro. Продукт стал достойным продолжением легендарных серий Air и Intel Core.

Технические особенности

Оснащенный 8-ядерным чипом М1 Pro или 10- ядерным M1 Max, ноутбук используется не только в учебе или офисе, но и для гейминга и сложных профессиональных задач:

редактирование фотографий;

работа с 3D-графикой;

монтаж видео, включая формат 4К;

программирование и т. д.

Работа устройства обеспечивается 16 ГБ оперативной памяти, но есть конфигурации на 32 и 64 ГБ. Хранилище SSD 512 – отличная перспектива для сохранения рабочих документов и фотографий. Если не работаете с большими файлами, может оказаться достаточно версии 256 ГБ. Отдав ей предпочтение, вы сэкономите на стоимости компьютера.

Если же активно используете объемные файлы, чтобы не беспокоиться о месте их хранения, есть возможность купить MacBook Pro версии 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и даже 8 ТБ. Важным фактором является автономность устройства. По результатам тестов MacBook Pro даже при высокой нагрузке может работать в течение 11 часов без подзарядки.

Главное, на что нужно обратить внимание

В конструкции ноутбука предусмотрено:

гнездо для наушников – 3,5 мм;

порты Thunderbolt (в количестве трех);

HDMI – видеовыход.

Музыкантов и стримеров порадует наличие трех направленных микрофонов. Это позволяет записывать аудио студийного качества. Также присутствуют динамики Hi Fi. Они оснащены функцией подавления низкочастотного резонанса.

«Макбук Про», начиная с 2021 г., оснащается новейшими процессорами Apple Silicon. Чипсет объединяет:

центральный и графический процессоры;

16-ядерную систему Neural Engine;

контроллеры входа и выхода.

Это позволяет выполнять наиболее ресурсоемкие задачи за счет того, что компоненты находятся в одном комплексе и отсутствует необходимость в резервном копировании. В ходе тестирования Max Tech Xcode происходила имитация рендеринга 4К-видео из исходника 8К. Восьмигигабайтный «Макбук Про» справился с задачей почти за 14 ч. Для версии 16 ГБ хватило 6 ч. Результат впечатляет, учитывая, что работа с видеорядом требует много времени и ресурсов. Более детально о MacBook Pro вы узнаете в магазине StoreInUa.