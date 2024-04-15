Розробка, яка вражає

Кожна новинка компанії Apple стає масштабною подією, на яку звертають увагу всі, хто цікавиться технологіями. Не розчарував 2023, коли був випущений найшвидший на той час лептоп MacBook Pro. Продукт став гідним продовженням легендарних серій Air та Intel Core.

Технічні особливості

Оснащений 8-ядерним чіпом М1 Pro або 10-ядерним M1 Max, ноутбук використовується не тільки в навчанні або офісі, але і для геймінгу та складних професійних завдань:

редагування фотографій;

робота з 3D-графікою;

монтаж відео, включаючи формат 4К;

програмування тощо.

Робота пристрою забезпечується 16 ГБ оперативної пам'яті, але конфігурації на 32 і 64 ГБ. Сховище SSD 512 – чудова перспектива для збереження робочих документів та фотографій. Якщо ви не працюєте з великими файлами, може виявитися достатньо версії 256 ГБ. Віддавши їй перевагу, ви заощадите на вартості комп'ютера.

Якщо ж активно використовуєте об'ємні файли, щоб не перейматися місцем їх зберігання, є можливість купити MacBook Pro версії 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ і навіть 8 ТБ. Важливим фактором є автономність пристрою. За результатами тестів MacBook Pro навіть за високого навантаження може працювати протягом 11 годин без підзарядки.

Головне, на що потрібно звернути увагу

У конструкції ноутбука передбачено:

гніздо для навушників – 3,5 мм;

порти Thunderbolt (у кількості трьох);

HDMI – відеовихід.

Музикантів та стримерів порадує наявність трьох спрямованих мікрофонів. Це дозволяє записувати аудіо студійну якість. Також є динаміки Hi Fi. Вони мають функцію придушення низькочастотного резонансу.

«Макбук Про», починаючи з 2021 р., оснащується новітніми процесорами Apple Silicon. Чипсет об'єднує:

центральний та графічний процесори;

16-ядерну систему Neural Engine;

контролери входу та виходу.

Це дозволяє виконувати найбільш ресурсомісткі завдання за рахунок того, що компоненти знаходяться в одному комплексі та відсутня необхідність резервного копіювання. У ході тестування Max Tech Xcode відбувалася імітація рендерингу 4К-відео з 8К. Восьмигігабайтний «Макбук Про» впорався із завданням майже за 14 год. Для версії 16 ГБ вистачило 6 год. Результат вражає, враховуючи, що робота з відеорядом потребує багато часу та ресурсів. Більш детально про MacBook Pro ви дізнаєтесь у магазині StoreInUa.