Шольц упрекнул Китай за поддержку России
Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул Китай за поддержку России, которая ведет захватническую войну против Украины, сообщает Европейская правда.
Заявление немецкого канцлера приводит Tagesschau.
Во время поездки в Шанхай Шольц отметил, что "никто не должен помогать", имея в виду увеличение китайского экспорта в РФ после ее вторжения в Украину.
"Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции ...и почему мы также призываем не поставлять оружие", – добавил он.
Запад обвиняет Китай в поставках товаров двойного назначения, которые Россия использует в войне против Украины.
Накануне Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом. Он планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.
Он также хочет использовать свой визит, чтобы убедить Си повлиять на главу Кремля Владимира Путина и помочь положить конец войне России против Украины.
На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен, которая завершила четырехдневный визит в Китай, ранее заявила, что имела там "тяжелые разговоры" об Украине и поддержке России китайскими компаниями.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.