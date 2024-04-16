ПВО ночью уничтожила все 9 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 16 апреля российские войска запустили по Украине 9 беспилотников типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все запущенные "Шахеды".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Шахеды" россияне запустили из мыса Чауда в оккупированном Крыму.