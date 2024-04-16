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ПВО ночью уничтожила все 9 "Шахедов" – Воздушные силы

ПВО ночью уничтожила все 9 "Шахедов" – Воздушные силы
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 16 апреля российские войска запустили по Украине 9 беспилотников типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все запущенные "Шахеды".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Шахеды" россияне запустили из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"Все девять "Шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", – говорится в сообщении.

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