ПВО ночью уничтожила все 9 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на 16 апреля российские войска запустили по Украине 9 беспилотников типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все запущенные "Шахеды".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"Шахеды" россияне запустили из мыса Чауда в оккупированном Крыму.
"Все девять "Шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", – говорится в сообщении.