ППО вночі знищила всі 9 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 16 квітня російські війська запустили по Україні 9 безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі запущені "Шахеди".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Шахеди" росіяни запустили з мису Чауда в окупованому Криму.
"Усі дев’ять "Шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей", – йдеться в повідомленні.