ППО вночі знищила всі 9 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 16 квітня російські війська запустили по Україні 9 безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі запущені "Шахеди".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Шахеди" росіяни запустили з мису Чауда в окупованому Криму.