Защита США неба над Израилем вызывает в Украине зависть и иронию – WSJ

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что быстрая и результативная реакция США и их союзников на удары Ирана по Израилю вызывает зависть и иронию в Украине, которая уже более 2 лет сдерживает ежедневную агрессию России и так же ежедневно просит мир о помощи, сообщает Украинская правда.

"Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование после того, как США и их союзники вмешались, чтобы защитить Израиль от массированной иранской атаки на выходных, подчеркнув пределы поддержки Киева со стороны Запада.

Украинские города уже более двух лет находятся под обстрелом российских ракет и начиненных взрывчаткой беспилотников того же типа, что были использованы во время нападения Тегерана на Израиль" , – говорится в публикации.

Издание напоминает, что США и коалиция западных и арабских партнеров сбили почти все 170 беспилотников, около 120 баллистических ракет и около 30 крылатых ракет, которые Иран выпустил 13 апреля. Реакция была мгновенной и все воздушные цели уничтожили еще до того, как они достигли израильского воздушного пространства.

Издание отмечает, что украинцы в это время месяцами просят мир о большей защите от российских атак. Это происходит на фоне усиления российских ударов, в частности, по энергетике, и на фоне того, что жизненно необходимая помощь со стороны США остается в Конгрессе в тупике.

Президент Владимир Зеленский после успешного отражения атаки на Израиль акцентировал на том, что на этом примере "весь мир увидел... насколько эффективным может быть единство в защите от террора".

"Террор должен проиграть везде и полностью − не где-то больше, а где-то меньше" , − подчеркнул Зеленский.

Издание пишет, что украинские официальные лица воздерживаются от прямой публичной критики политики США, опасаясь выглядеть неблагодарными за поддержку Вашингтона, но другие бывшие и нынешние политики менее дипломатичны.

По мнению бывшего посла США в Украине Джона Хербста, "ничто, кроме американской пугливости, не объясняет, почему мы не делаем этого для Украины".

Он подчеркнул, что американские, британские и французские силы, которые защищали Израиль в субботу, только перехватывали иранские ракеты и беспилотники, избегая любого взаимодействия с иранскими силами, которое могло бы привести к прямому военному конфликту.

Между тем представители администрации Байдена заявили, что их подход к Украине и России является адекватным, учитывая риск эскалации.

Издание подчеркивает, что США и их союзники по НАТО в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину сопротивлялись украинским призывам к созданию бесполетной зоны, ссылаясь на логистические трудности и риск прямого конфликта с российскими военными.

Далее были опасения относительно предоставления разного рода вооружения, которые сохраняются и сейчас, в частности, относительно ракет дальнего радиуса действия.

"Недавние задержки с предоставлением помощи со стороны США подбодрили Россию, которая отвоевывает территорию у менее вооруженных и истощенных украинских войск на востоке страны. Между тем, США упрекают Украину за использование беспилотников дальнего радиуса действия собственной разработки для нанесения ударов по целям в глубине российской территории.

Вместо того, чтобы помочь Украине создать такую сеть противовоздушной обороны, которую имеет Израиль, Запад предоставил Киеву лоскутное оборудование, которое в течение многих месяцев притупляло российские атаки. Но запасы перехватчиков противовоздушной обороны страны истощаются из-за усиления кампании российских ударов по электростанциям и другим объектам гражданской инфраструктуры" , − пишет WSJ.

Издание отмечает, что США не имеют оборонного договора с Израилем, который бы обязывал их оказывать помощь, но Израиль на протяжении десятилетий пользуется особыми отношениями с США как ближайший партнер Америки на Ближнем Востоке. По данным Исследовательской службы Конгресса США, Израиль является крупнейшим совокупным получателем американской внешней помощи со времен Второй мировой войны.

После полномасштабного вторжения России в Украину более двух лет назад некоторые сторонники Киева предложили модель западных оборонных отношений по типу израильской, но эта концепция не получила развития. Это произошло отчасти из-за того, что она предусматривала бы определенный уровень обязательств, который пока не продемонстрировала ни одна крупная западная держава.

Издание пишет, что политика администрации Байдена в отношении Украины в течение последних двух лет формировалась под влиянием опасений, что глава России Владимир Путин может прибегнуть к ядерному оружию или другим видам оружия массового уничтожения, если США или другие члены НАТО предоставят Киеву средства для нанесения серьезного ущерба российским войскам или самой стране. Ядерные угрозы звучали и из уст самого Путина.

WSJ напоминает, что Иран продвинул свою ядерную программу настолько, что может производить достаточно ядерного топлива для бомбы за несколько дней, но американские официальные лица утверждают, что он не работает активно над созданием ядерного оружия. Аналитики по вопросам безопасности считают, что он далек от того, чтобы использовать его против Израиля или союзников США. Тогда как Россия, наоборот, имеет самый большой в мире запас ядерного оружия.

"Байден напуган постоянными ядерными угрозами Путина. Мы тоже ведем себя так, будто не являемся ядерной сверхдержавой" , − заявил бывший посол США Хербст.

Беспокойство относительно реакции России заставило США, Германию и некоторых других членов НАТО потратить недели или месяцы на принятие решения о предоставлении летальных систем, таких как мобильные пусковые установки "Хаймарс", ракеты ATACMS и реактивные истребители F-16 американского производства. Промедление с принятием решений о предоставлении помощи снизило ее эффективность, поскольку дало России время на подготовку.

Сейчас Украина остро нуждается в средствах противовоздушной обороны, таких как ракетные батареи Patriot американского производства.