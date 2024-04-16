Райффайзен банк набирает персонал в РФ, несмотря на обещания о выходе – FT

Австрийский Raiffeisen Bank International недавно разместил сотни объявлений о вакансиях в России, свидетельствующих об амбициозных планах роста в этой стране, что явно противоречит его официальному обещанию выйти с рынка. Таковы выводы Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Издание нашло более 2400 объявлений о работе, размещенных австрийским кредитором в России с декабря, из которых почти 1500 касаются управления продажами и обслуживания клиентов.

В одном из объявлений говорится, что «ключевыми целями банка являются многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов».

Эти объявления противоречат неоднократным заявлениям Raiffeisen о намерении сократить и продать свой бизнес в России после решения президента Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Два года спустя банк является западным кредитором с крупнейшими операциями в России. Он находится под пристальным вниманием чиновников Министерства финансов США и испытывает давление со стороны Европейского центрального банка, требующего от него вывести капитал из России.

В Raiffeisen, к которому обратились за комментарием, заявили, что после выводов FT главный исполнительный директор Иоганн Штробль распорядился начать немедленное расследование.

Согласно отчету, предоставленному правлением российской дочерней компании банка, реклама была выпущена с использованием шаблонной информации о банке и его амбициях в России, которая «ложно не обновлялась с момента начала полномасштабного вторжения в Украину».

«Сокращение российского бизнеса продолжится в 2024 году. Райффайзен продолжает работать над потенциальным соглашением, продажей или выделением, что приведет к обособлению Райффайзенбанка России из группы. Эти объявления о работе не отражают меры, предпринятые банком для сокращения своего российского бизнеса, а также не отвечают будущим планам по нему» , – добавили в Raiffeisen.

Руководители банка подчеркнули, что они оказались в сложной ситуации: доходы, полученные в России, не могут быть выведены за границу, а любая продажа их бизнеса потребует одобрения Кремля. В то же время «банк должен поддерживать свой бизнес в России в рабочем состоянии, чтобы привлечь покупателя, не поддерживая при этом открытую российскую экономику военного времени».

Австрийский банк сократил кредитование в России и намерен продолжать это: его кредитный портфель сократился на 56% с начала 2022 года. Он прекратил все корреспондентские отношения с другими российскими банками.

В Raiffeisen заявили, что большой объем публикаций связан с проблемами удержания сотрудников. Банку приходится платить завышенные зарплаты и бонусы, чтобы удержать сотрудников отдела продаж, сейчас работающих неполный рабочий день, но которые, по информации банка, необходимы для продажи бизнеса.

Венский кредитор также сообщил, что увеличение штата с 9 327 до 9 942 работников за два года произошло в основном за счет расширения местного IТ-отдела, работавшего над созданием автономной IТ-архитектуры для банка накануне потенциальной продажи. Число сотрудников, работающих в отделе продаж, сократилось с начала войны России против Украины и продолжит сокращаться, заявили в банке.

Напомним, Украина призвала банковскую группу Raiffeisen Bank International и другие австрийские компании прекратить бизнес в России и не финансировать войну. Однако банк продолжает работу на фоне заявлений о поиске вариантов выхода с российского рынка.

Кроме того, российская «дочка» Raiffeisen Bank предоставляет кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине.